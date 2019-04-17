東方日報B2：公屋王打孖上　利東邨呎價撲萬元

樓市熾熱，連帶公居屋亦受追捧，上月未補價市場成交急增，同時部分細價公屋樓價更連環破頂。鴨脷洲利東邨在約半個月內，有兩個單位成交呎價，先後創紀錄新高，當中本月以450萬元易手的實用面積490方呎單位，呎價高達9,184元，為全港未補價公屋最貴。



市場消息透露，利東邨最先打破舊有呎價紀錄的單位，為東昌樓高層22室，上月底以345萬元獲買家承接，以單位實用面積381方呎計，呎價約9,055元。而緊接售出的同屋邨面積較大單位，成交呎價再高出逾百元，做價亦追平全港最高紀錄。



據了解，不足兩個月期間，該項目已錄至少10宗未補價成交，為近年最旺。



據資料顯示，再對上錄得呎價超過九千元的第二市場公屋成交，已經是2017年11月賣出的長沙灣李鄭屋邨孝慈樓中層單位，實用面積375方呎，該單位當時以338萬元沽，呎價約9,013元。而是次紀錄保持約一年半終被打破。



有區內地產代理表示，利東邨買家多為港島南區的公屋綠表客，尤其是富戶措施推出後，查詢明顯增多。而部分失落於新居屋抽籤的白居二客，近期亦回流二手市場，入場門檻較低的公屋即成搶手貨。但該屋邨放售單位數目向來不多，尤其是同類大面積單位，今年只錄4宗成交，如2月時高層戶成交價約410萬元。



該項目坐落於港鐵站旁，交通方便，而港島其他鐵路沿線私人屋苑，現時已沒有呎價低於1萬元物業。鄰近的指標二手樓海怡半島，本月平均實用呎價近1.8萬元，較同區公屋王高近1倍。



另方面，近月白居二加快入市，公營房屋交投顯增。房委會資料顯示，3月份第二市場成交錄433宗，按月急增約1.28倍，為近六年單月最多。



期內筲箕灣居屋愛蝶灣一個中層實用面積484方呎單位，以628萬元沽，呎價12,975元創項目新高。



至於公屋黃大仙下邨中層戶，亦售368萬元，實用面積439方呎計，呎價8,383元同屬新紀錄。



而該市場本月份則暫錄44宗成交，當中至少10個屋苑錄得呎價或做價破頂。黃竹坑居屋雅濤閣，一個3座中層D室單位，實用面積576方呎，以775萬元售出，呎價13,455元，做價及呎價均創屋苑新指標。



對於未補價公屋呎價撲近萬元，紀惠集團行政總裁湯文亮認為這只屬個別個案，料該類買家多為同屋邨的分支家庭客，已習慣附近居住環境而購入同區物業。他指出，公屋樓價與私樓仍有距離，估計未來會繼續向上。



資深投資者吳龍飛亦指出，不少原居於公屋的買家，因為追不上私人住宅的樓價，只好購入未補價的物業，需求推動下遂扯高成交價。不過他相信，未來資助房屋供應增多，該類物業樓價再上升的空間有限。

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