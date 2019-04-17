美股收市：道指漲67點　納指衝破八千大關

投資者繼續消化美企業績表現，美股收市做好。道指收報26,452點，升67點或0.26%；標指收報2,907點，升1點或0.05%；納指收報8,000點，升24點或0.3%，有望挑戰去年8月底的紀錄高位(8,133點)。



蘋果公司(Apple Inc.)及高通公司(Qualcomm)已經決定通過和解來平息版權糾紛問題，指兩間公司同意放棄所有訴訟。高通稱，蘋果將重新購入高通的晶片，預期將為公司提升每股盈利2美元。



蘋果公司股價大致持平，收報199.25美元；高通則飆升23.21%，收報70.45美元。



另外，強生公司、貝萊德、美國銀行均公布了好過市場預期的首季業績，股價全日分別升1.1%、3.32%和下跌0.15%。



後市方面，不少專家繼續看好。其中，KKM Financial行政總裁Jeff Kilburg表示，企業盈利讓市場鬆了一口氣，如果繼續看到盈利超預期，將會看到股市再創新高。



全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)亦稱，全球股市「高處未算高」，主因是投資者的熱情未高漲，預計未來可能有更多資金湧入，繼而出現「融漲」(melt-up)。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



數據方面，美國3月工業生產按月意外下跌0.1%，有別於市場預期升0.2%，期內設備使用率由前一個月經修訂後的79%降至78.8%，市場原預期升至79.2%。

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