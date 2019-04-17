可扣稅年金出籠搶客　要注意3大要點！

可扣稅的合資格延期年金(QDAP)已經面世兩周，負責審批產品的保險業監管局執行董事許美瑩指，至今推出的9款產品共涉及7間保險公司，近期再收到多間保險公司查詢及入紙申請，當局將會積極審批產品並盡快推出市場。



她指出，是次延期年金計劃由政府、保監局及保險業界三方共同合作，並提供扣稅優惠，希望提高市民對年金認識，同時鼓勵市民於在職時，及早為退休生活作準備。投保延期年金有甚麼要注意？不妨留意以下3大要點。



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●考慮供款能力



需要注意是，延期年金是相對長期的投資保險產品，若市民於年金期完結前提早取回保費，或需要承受部分現金損失。保監局副總監呂愈國指，投保人應事先清楚了解自己是否有長期供款的能力或流動資金的需要。



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●比較產品回報



呂愈國建議市民可比較各產品的內部回報率(IRR)，並可分為「保證」及「非保證」兩大部分，保險公司不能隨意縮減保證部分的回報率，同時需要佔整體內部回報率的最少50至70%，惟非保證的部分易受投資市場影響。而保監局亦規定保險公司維持一定水平的非保證回報率。



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●留意分紅實現率



他又建議市民留意保險公司過去幾年的「分紅實現率」，即顯示年金的實際投資回報與預期投資回報之間差距的指標，若有產品的表現差強人意，保監局亦會按個別情況向相關保險公司了解，並協調改善未來的回報表現。



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