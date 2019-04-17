【市前重點睇】道指收升67點　金價挫至1276美元

●美匯指數重上97關，最新企97.04，離岸人民幣(CNH)企6.71，港匯報7.8435，圓匯於112關口爭持，歐元跌至1.128，英鎊跌至1.3039。金價挫至1,276美元。油價做好，布油漲至71.7美元，紐油高見64.3美元。道指期貨回吐。



●道指收報26,452點，升67點或0.26%；標指收報2,907點，升1點或0.05%；納指收報8,000點，升24點或0.3%。 https://bit.ly/2GruK9H



-Apple及高通意外和解，兩公司同意放棄所有訴訟。高通飆23%。



-串流影視平台Netflix料次季盈利急跌35%，股價市後一度挫7%。



●港股ADR指數收報30,081點，跌48點。



●美國10年期國債孳息率升3.61點子，報2.5904厘。



●美國3月工業生產按月意外下跌0.1%，市場預期升0.2%，期內設備使用率由2月經修訂後的79%降至78.8%，市場預期升至79.2%。



●紐約期油收報每桶64.05美元，升0.65美元或1.03%；布蘭特期油收報每桶71.72美元，升0.54美元或0.76%。



●紐約期金收報每安士1,277.2美元，跌14.1美元或1.1%，創自去年12月26日以來新低。



●英國富時100指數收報7,469點，升33點或0.44%；法國CAC指數收報5,528點，升19點或0.36%；德國DAX指數收報12,101點，升81點或0.67%。



●歐盟內部現歷史罕見分歧：法國和比利時拒絶支持與美國的新貿易談判。



●華為副董事長胡厚崑表示，已簽訂40個5G商用合同，未與Apple就供應5G晶片進行談判。



●英特爾將退出5G智能手機MODEM業務，但將繼續投資5G網絡基礎設施及其他數據中心業務。



●中國要求科創板IPO保薦機構需跟投2至5%的股份。



●國泰貨運連跌5個月，恐繼續受壓。 https://bit.ly/2InPyAX



●可扣稅年金出籠搶客，要注意3大要點！ https://bit.ly/2KGD5KB



●互聯網小貸將出台統一管理辦法：自然人單筆上限20或30萬，不允許線下放款，爭取兩年內接入央行徵信系統。



●土耳其局勢面臨更多劇變，總統埃爾多安所在政黨要求在伊斯坦布爾重新選舉。



●媒體稱合作方確認一汽集團將整體上市。



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