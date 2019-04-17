淡水河谷重啟Brucutu部分營運　鐵礦石價格跌逾2%

外電報道，鐵礦石巨頭淡水河谷周二(16日)獲巴西法官推翻3月發布的禁令，批准恢復使用巴西東南部米納斯吉拉斯州Brucutu鐵礦石礦的Sul、和Sabia尾礦壩；公司預計將在未來72小時內重啟營運。



受消息影響，鐵礦石期貨在新加坡下跌，最新報89.60美元/噸，挫2.5%。



淡水河谷目前有9,300萬噸產能處於停產狀態，重啟部分這座產能達3,000萬噸的Brucutu鐵礦石礦，可能有助全球鐵礦石短缺局面，也是公司實現今年3.07至3.32億噸出貨量目標上限的關鍵。1月災難發生前公司原計劃2019年出售3.82億噸。



另方面，由於颶風天氣影響產出5%的緣故，澳洲巨頭必和必拓公司下調當前財年鐵礦石產出指引。2019財年鐵礦石產出指引為2.65至2.70億噸區間，之前預計為2.73至2.83億噸。





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