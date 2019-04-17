【股民熱話】內銀股終於發力　係好消息定壞消息？

去年末季以來，恒指最多累升逾五千多點，惟同期唔少股民長坐的內地銀行股表現卻落後大市，即使業績期過後亦未見動靜。直至本周長假前夕，港股在三萬點關反覆之際，內銀股竟然發力，周二(16日)建設銀行(00939)以大成交大陽燭升穿250日線，高位見7.19元，收報7.18元，升3.9%，成交額高達56.88億元，股王騰訊控股(00700)成交才50億元，成為升市火車頭！



再看多兩隻大型內銀股，工商銀行(01398)亦同現大陽燭，高位見6.04元，收報6.03元，升3.08%；中國銀行(03988)亦曾高見3.83元，創去年7月以來高位(銀行板塊表現：https://bit.ly/2A8B3IR )



刺激內銀股靜極思動，乃本月以來盛傳人民銀行會降準，可惜近日官媒的口徑似乎已排除了短期降準的可能，取而代之是周二傳來人行恢復為數400億元人民幣的7天期逆回購，由於當日無逆回購到期，變相向公開市場單日施以400億元人民幣淨投放，顯見人行雖然未有降準，但仍以其他方式向市場放水，以保持相對充裕的流動性，有助支持經濟觸底回穩。對內銀股而言，經濟面轉穩，誠然是利好消息。



此外，早前內地公布的新增貸款及社會融資數據勝預期，尤其是3月份居民新增貸款同比增加逾三千億元人民幣，增量創下歷史新高，反映銀行積極拓展屬零售類別的個人貸款市場。雖然內地似乎正由去槓桿重回加槓桿，福禍難料，但如今穩經濟大過天，只要眼前能避過硬着陸，官方將亳不猶豫出招托底。



如是者，若然本周內地公布的收據顯示更多經濟回穩的迹象，內銀股有機會繼續追落後。此外，未來三至七周是各大內銀股派息除淨的高峰期，繼續睇好兩地股市的資金，押注內銀股博財息兼收，亦係合情合理的推斷。



不過，見到最近先後有大行唱好中國平安(02318)，繼而是一眾落後的內銀股有起動迹象，不禁令筆者回想到，去年首季指數衝頂，不少大行集體唱好騰訊要見500元樓上，中資板塊幾乎輪流炒起的情景。到底如今內銀股起動，是否預示本輪中資金融股甚至是中、港兩地升市，經已近尾聲，喺時候逢高減持，鎖定利潤？值得大家深思。



筆者沒有水晶球，但就總是覺得，炒股有錢賺幾時食胡都唔會有錯，錯只會錯在之後冇因應情況作跟進行動。雖則目前未到全線撤退的時候，但短炒逢高減持超賣股鎖定利潤，小注炒落後重磅股的策略應該還管用。



東方產經專欄作者股博士



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