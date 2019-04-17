港股窄幅上落　騰訊撐市　汽車股炒上

A股表現反覆，港股亦缺乏方向，恒生指數曾跌86點，低見30,043點，之後一度抽上30,175點，暫於三萬關樓上徘徊。國企指數靠穩，主板成交300億港元。



騰訊升近1%撐市，高見397.4元。中國平安升0.7%；建設銀行及滙豐控股靠穩。友邦保險及中國移動跌0.5%及0.9%。



比亞迪發布概念跑車ESeed GT，股價飆6.3%，是表現最佳國指成分股。其他汽車股個別發展，華晨中國升近4%；長城汽車升2.3%；北京汽車升2%。東風集團靠穩；吉利汽車倒跌0.2%。



醫藥股高開低走，石藥集團跌1.2%，是表現最差藍籌；中國生物製藥跌0.9%。金斯瑞生物科技跌近2%。



豬肉股有追捧，萬洲國際升逾3%重上9元，是表現最佳藍籌；昨日回吐的中糧肉食反彈1.3%。





【09:21】重磅股牛皮 三桶油做好

道指期貨靠穩，港股開市升30點，恒生指數報30,160點；國企指數高開9點，報11,830點。



重磅藍籌窄幅上落，騰訊平開報393.6港元。建設銀行高開0.3%；工商銀行、滙豐控股及友邦保險高開0.1%；中國平安無起跌；中國移動低開0.4%。



醫藥股做好，中國生物製藥高開1%，是表現最佳藍籌；石藥集團高開0.9%。油價向好，三桶油高開0.2%至0.8%。



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