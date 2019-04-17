A股快報：兩市升勢乏力　創指收復1700點

中國第1季國內生產總值(GDP)按年增長6.4%，高於預期。內地股市少幅拉升後升勢乏力，滬綜指最新跌1點或0.04%，報3,252點；深成指跌17點或0.17%，報10,269點；創業板指開市後不久已重上1,700點，最新報1,701點，升3點或0.21%。



板塊方面，陶瓷股及摩托車股升逾4%；次新股升逾2%；汽車製造股升逾1%；金融股升0.46%。惟釀酒、水泥、家電及鋼鐵股偏軟。





【09:25】A股快報：金融股受壓 一汽轎車做好

市場觀望中國首季度GDP等重磅經濟數據，內地三大指數開市變動不大。滬綜指低開3點或0.11%，報3,250點；深成指高開0.81點或0.01%，報10,288.45點；創業板指高開1點或0.1%，報1,699點。



板塊方面，紡織機械、金融、農林牧漁、玻璃及有色金屬股跌0.3至0.5%。而摩托車股升逾2%；次新股、陶瓷、電子器件及發電設備股靠穩。



傳一汽集團將整體上市，其子公司一汽轎車升9.44%。



隆基股份升2.69%，公司擬在銀川建設單晶矽棒和矽片項目及單晶電池項目。



恒瑞醫藥第一季淨利潤符合分析師預期，股價升0.99%。



榮盛石化升0.15%，其全年淨利潤16.1億元人民幣(下同)。



視覺中國低開3.92%，報19.61元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

