【即市分析】5G概念當炒　中興醞釀突破

東方產經專欄作者桃桃：5G概念近期再受市場關注，中國鐵塔(00788)逼近2.2元的上市高位；中國通信服務(00552)、京信通信(02342)亦重拾升勢；至於中興通訊(00763)周二(16日)亦彈高7.6%，收報26元。



事實上，內地加快推進5G技術發展，國資委日前公布首季央企完成固定資產投資3,840億元人民幣，按年升9.7%，其中通信企業持續推進5G研發和基礎設施建設，固投較去年同期增長39%，高於整體固投增速，行業未來似乎不乏增長空間。



中興上月底下試20元邊支持後呈V形反彈，近日在大成交下配合下，再度逼近上月橫行頂部阻力，14日RSI動力增強，且100日線亦升穿250日線現黃金交叉，走勢似醞釀突破，短線若能進一步升穿52周高位26.6元，目標價上移至30元，24元支持不宜有失。

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