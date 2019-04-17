中國首季GDP按年增6.4%　消費及固投表現符預期

中國統計局公布，第1季度國內生產總值(GDP)213,433億元人民幣(下同)，按年增長6.4%，高於預期增長6.3%，前值增長6.4%。



3月份規模以上工業增加值按年增長8.5%，高於預期增長5.9%，並創近4年半新高。首3個月規模以上工業增加值按年增長6.5%，預期增長5.6%，前值增長5.3%。



1至3月社會消費品零售總額按年增長8.3%，預期增長8.3%，前值增長8.2%。



1至3月城鎮固定資產投資按年增長6.3%，預期增長6.3%，前值增長6.1%。



今年首3個月發電量為16,747億千瓦時，按年增長4.2%，1至2月為增長2.9%。



全國房地產開發投資在1至3月錄23,803億元，按年增長11.8%；商品房銷售面積29,829萬方米，按年跌0.9%；商品房銷售額27,039億元，增長5.6%；房地產開發企業土地購置面積2,543萬方米，按年下降33.1%。3月末，商品房待售面積51,646萬方米，較2月末減少605萬方米。



統計局表示，首季經濟運行在合理區間，積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定健康發展打下良好基礎；但是結構性矛盾比較突出，下行壓力猶存，改革發展任務艱鉅。



另外，3月份城鎮調查失業率為5.2%，前值報5.3%。



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