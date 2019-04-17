【即市分析】內險股炒季績 　追買定沽貨好？

眨眼又即將進入內險股公布季度數據的時間，大行高盛最近就內險股發表報告，預期內險股新業務價值及銷售增長表現有好有壞，但整體上仍可受惠於近期股市的良好表現，預期季度盈利及帳面值增長佳，又指中國10年期國債孳息率上升，有利內險股長期投資收益率，預計中國人壽(02628)、人保集團(01339)、新華保險(01336)最能受惠於股市升勢。(保險板塊表現：https://bit.ly/2rzVFea )



事實上，今年以來內地A股市場的升勢確令人驚喜，內險股的投資收益有望水漲船高，為估值帶來向上修正的誘因。內險股中，一向表現落後的中國人壽，股價一洗頹風，由15至16元水平，回升至上月高位曾見23.35元，近月整固，基本上都能守住50日線，算是去年初以來最強的一次升浪。



板塊中就連一向被視為弱勢股的國壽都起跑，其他實力內險股表現更強。中國平安(02318)股價由年初67至68元水平，反覆升抵近日高位見94.75元，先後有大行將其目標價上調至100元以上。新華保險及中國太保(02601)亦有好表現。



中國太平(00966)股價表現相對落後，近日股價已升至26元主要阻力位，短線板塊氣氛利好，有望反覆向上挑戰30元關，穿23.8元止蝕。



值得留意的，乃中國人民保險，其H股股價在3.34元，而A股(601319.SH)股價為9.72元人民幣，H股較A股折讓率高達70%，在同時有發行H股及A股的中資金融股之中，H股較A股折讓率算是相對大的，到底是A股貴得不合理，抑或H股太落後？若以股價對內含值比率(P/EV)計算，A股偏貴也非無根據，這亦解釋了為何其AH股估值差距這麼大，但H股上升動力還是一般，只能說還是外資投資風尚比較理性。當然，若閣下睇好A股走勢和內險股的盈利前景，則現時人保H股估值明顯較A股吸引。



東方產經專欄作者司慕渢

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