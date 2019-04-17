傳三星Note 10設兩版本　高端版屏幕6.75吋

外媒引述消息報道，三星電子今年下半年將推出旗艦手機Note 10的2個版本，包括高性能的Pro版本，即該手機的產品策略與與Galaxy S10相若。



據悉，三星Note 10 Pro將配備6.75吋QHD+超感光全視屏，支持HDR+高動態範圍圖像，搭載高通驍龍855處理器，內置X50 5G基帶，支援5G網絡。至於標準版本將搭配6.28吋屏幕。



拍照方面，Note 10 Pro將配備後置4個鏡頭，規格分別為1,200萬像素廣角鏡頭、1,200萬像素長焦鏡頭、1,600萬像素超廣角鏡頭及一顆TOF鏡頭，以進一步提升性能。此外，手機會配上S-Pen手寫筆，其將內置一顆鏡頭，支持光學防抖。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm