美國10年期國債孳息率突破2.6%

中國GDP、工業增加值和零售銷售等一系列數據出爐後，亞洲市美國10年期國債孳息率隨即抽升，並突破2.6%水平。



隨着近期美國經濟數據大致好於預期，減淡聯儲局降息憧憬，美國10年期國債孳息率周二(16日)升至2.585%，是3月20日聯儲局鴿派政策轉變以來的最高水平。聯儲局修訂利率預測一度引發市場押注經濟衰退，導致10年期國債孳息率在3月28日跌至2.338%。



蒙特利爾銀行策略師Ian Lyngen指，美國經濟數據並未惡化到足以讓聯儲局先發制人降息的程度，這限制了孳息率的下限。



而由於近期中國數據改善、英國脫歐延期，全球孳息率最近普現上行勢頭。德國10年期國債孳息率亦回升至零以上。分析指，中國新一系列經濟數據表現理想，或將刺激債息升勢持續。

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