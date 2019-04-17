【即市分析】燃氣股洗倉有因　趁低吸納？

東方產經專欄作者帥哥：燃氣股今早(17日)顯著受壓，中國燃氣(00384)一度急挫9.4%低見23.15元，現仍跌7.2%報23.7元。至於華潤燃氣(01193)及新奧能源(02688)分別挫逾半成；昆侖能源(00135)、天倫燃氣(01600)及港華燃氣(01083)分別跌2至3%不等。(燃氣板塊表現一覽：https://bit.ly/2tOU3gj )



板塊慘遭洗倉，皆因浙江調整天然氣門站價格，居民用氣門站價格從每立方米2.42元人民幣(下同)調整至2.58元，升幅為6.6%。至於非居民用氣門站價格從每立方米2.85元下調至2.58元，跌幅達9.5%，並稱下浮不限，執行時間為2019年4月1日至2019年10月31日。



另外，早前北京市發改委亦下調北京非居民用管道天然氣銷售價格。當地自今年5月1日起，非居民用管道天然氣銷售價將有不同程度下調。按照新價格表，發電用氣每立方米下調0.08元，工商業用氣每立方米下調0.1元。



市場關注其他城市會效法，從而影響管道燃氣商每單位毛利水平，拖累相關股份連日遭拋售。其實內地公用事業往往面對政策風險，去年10月燃氣股亦曾因國策有變而遭拋售，惟其後隨市況好轉而觸底回升。



事實上，內地需要增加使用天然氣來治理大氣污染，過去數年燃氣股業績表現亦不俗，而價格下調可促進天然氣銷量增長，有望抵銷部分影響。不過，短線在政策消息下，板塊仍有機會進一步受壓，暫不宜沾手，只能待股價喘穩再留意趁低收集機會。

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