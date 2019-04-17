【即市分析】中國經濟數據勝預期　港股可加注？

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：近期內地A股反覆向上，一來炒中美貿易談判近尾聲，二來炒中央隨時繼續放水刺激經濟，經濟開始觸底回暖。中國今日(周三)公布多項經濟數據均較市場預期為佳，結合減稅降費措施，次季數據有望更勝首季，咁港股係咪可加注？



中國統計局公布，第1季度國內生產總值(GDP)按年增長6.4%，優於預期的增長6.3%，前值增長6.4%；首3個月零售銷售按年增長8.3%，符合預期；首3個月規模以上工業增加值按年增長8.5%，遠優於預期的增長5.6%，並創2014年7月以來新高；首3個月固定投資按年增加6.3%，符合預期，前值6.1%；另3月份城鎮調查失業率為5.2%，前值報5.3%，輕微下降。



同時，中國首季發電量為16,747億千瓦時，同比增長4.2%。由於用電量數據往往是製造業的晴雨指標，故增加未來製造業數據進一步做好的機會。



簡而言之，從上述數據睇，估計中美貿易戰對內地經濟的打擊頗大程度已作反映，經濟正逐步從低谷走出來，首季「軟著陸」效果比預期好，估計在市場憧憬第二季經濟進一步改善下，將有利中港股市再上。



此外，中國人民銀行今日公開市場進行1,600億元人民幣，7天期逆回購操作，以及續展開2,000億元人民幣之1年期MLF操作，中標利率3.3%，與上期持平，顯示人行指繼續積極維持銀行體系流動性合理充裕，對資本市場氣氛亦帶來支持。



雖然，人行採取上述舉動，難免會降低市場對人行於4月降準的預期，惟人行既然已重啟逆回購操作，未來進一步加大流動性投放力度的機會亦唔細，咁市場有「活水」，自然亦易升難跌。



策略上，港股背靠內地，經濟一脈相承，加上內地「水多」自然亦惠及港股，只是臨近長假，假前恒指要進一步抽穿近期高位30,280點亦有一定難度，惟考慮到中線前景樂觀，趁假期前後做定功課，揀番一批心水個股或板塊伺機而動，亦不失為好主意，建議重點關注中資金融股及內房股。



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中國經濟數據一覽



數據 結果 預測

第1季度GDP年率 +6.4% +6.3%

第1季度零售銷售年率 +8.3% +8.3%

第1季度規模以上工業增加值年率 +8.5% +5.6%

第1季度固定投資按年率 +6.3% +6.3%

3月份城鎮調查失業率 5.2% —

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