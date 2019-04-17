科創板IPO保薦機構需跟投2至5%股份　市場料影響定價

東北證券研究總監付立春稱，科創板首次公開募股(IPO)新規，保薦機構需跟投2至5%的股份，這會大大限制IPO定價，也將使保薦機構在推薦科創板IPO時更謹慎。



另外，因為對其判斷候選上市公司的投資價值提出了更高要求，對外資投行和小型投行而言，由於資本實力相對頂級券商而言較弱，可能得更專注於規模較小的交易。



上交所周二晚公告，參與科創板IPO配售的保薦機構需認購發行人所發行的最高5%的股票。保薦機構及其相關子公司應承諾至少持有這些股票24個月。這樣的規定在全球市場幾乎聞所未聞，外資銀行針對科創板IPO的準備工作量可能會受限。



根據規定，在募集資金不到10億元人民幣的IPO中，保薦機構需認購5%的新發行股票。跟投比例隨發行規模上升而下降，若發行規模超過50億元人民幣，則跟投比例為2%。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm