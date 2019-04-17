富豪．山峯特色戶呎售4.2萬元　成區內新指標

百利保控股(00617)等旗下沙田九肚富豪．山峯錄得首宗成交，單位為第3座11樓之頂層特色戶SKY POOL PENTHOUSE，連兩個住宅車位以招標形式售出，成交價逾1.11億港元，呎價42,009元，創區內分層單位售價及呎價的新指標。



上述單位設有1,102方呎平台，享室外無邊際泳池，可眺望城門河、沙田馬場及山巒景緻而天台面積亦達2,284方呎。



百利保執行董事兼首席營運官范統表示，項目是集團近年發展最具規模的豪宅之一，推出不久便錄得首宗成交，價格合乎預期。是次除了為項目打響頭炮外，亦成為近期九肚分層戶成交價的新指標。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/