人民幣Hibor：隔夜息升至2.42厘 CNH企6.70
2019年04月17日 11:49
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.42厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.54至3.09厘，6及12個月拆息分別為3.22及3.5厘。
17/4/2019
隔夜 2.42591厘
1星期 2.54367厘
2星期 2.69117厘
1個月 2.83750厘
2個月 2.96667厘
3個月 3.09883厘
6個月 3.22167厘
12個月 3.50433厘
16/4/2019
隔夜 2.22048厘
1星期 2.46267厘
2星期 2.64000厘
1個月 2.80833厘
2個月 2.91233厘
3個月 3.03200厘
6個月 3.21733厘
12個月 3.49833厘
離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7027至6.7148上落，最新報6.7071；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7013至6.7140，最新報6.7061。
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