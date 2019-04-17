人民幣Hibor：隔夜息升至2.42厘　CNH企6.70

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.42厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.54至3.09厘，6及12個月拆息分別為3.22及3.5厘。



17/4/2019

隔夜 2.42591厘

1星期 2.54367厘

2星期 2.69117厘

1個月 2.83750厘

2個月 2.96667厘

3個月 3.09883厘

6個月 3.22167厘

12個月 3.50433厘



16/4/2019

隔夜 2.22048厘

1星期 2.46267厘

2星期 2.64000厘

1個月 2.80833厘

2個月 2.91233厘

3個月 3.03200厘

6個月 3.21733厘

12個月 3.49833厘



離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7027至6.7148上落，最新報6.7071；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7013至6.7140，最新報6.7061。

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