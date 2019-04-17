【午市重點睇】美債息突破2.6厘　布油見72美元

●美國10年期國債孳息率亞洲市突破2.6厘水平，美匯指數一度見97.11，最新處96.96，圓匯續在112關口波動；歐元兌美元報1.130；英鎊報1.305。港匯報7.8438。在岸、離岸人民幣企6.70水平。金價報1,276美元，布油曾升至72.08美元，紐油報64.45美元。道指期貨偏軟。



●港股窄幅上落，恒生指數半日跌67點或0.22%，報30,062點，汽車股逆市炒上，燃氣股大跌。https://bit.ly/2XkbaBL

-中國聯通15款5G體驗手機已準備就緒。

-比亞迪飆逾半成，發布概念跑車ESeed GT。

-信陽毛尖曾飆近8成，大股東高溢價售股。

-石四藥首季純利升7.8%，6個藥品獲生產註冊批件。

-價位提示：太陽國際挫逾7%。

-異動股：信達生物錄大手上板，股價挫近1成。



●【即市分析】

-內險股炒季績，追買定沽貨好？https://bit.ly/2KTdEWC

-港股最新策略係…https://bit.ly/2GrOHND

-5G概念當炒，中興醞釀突破。https://bit.ly/2UlmAU6

-【即市分析】燃氣股洗倉有因，趁低吸納？https://bit.ly/2GoZ83o



●A股快報：滬綜指半日持平，深成指、創業板指升0.2%至1%。https://bit.ly/2UmDqld

-科創板IPO保薦機構需跟投2至5%股份，市場料影響定價。https://bit.ly/2ZcQGNf



●亞洲股市：日股中段升不足百點。https://bit.ly/2vb4ZUK



●富國銀行預測，波音737 Max的停飛，將對美國第2季度經濟成長造成約0.2個百分點拖累，將第2季度GDP增速預測從2.7%下調至2.5%。



●中國首季GDP按年增6.4%，消費及固投表現符預期。https://bit.ly/2ZgBCOl

-摩根資產料中國經濟已走出谷底。

-美債息突破2.6厘。https://bit.ly/2UpNZUE



●中國部分城市樓市現回暖態勢，人民銀行調查統計司原司長盛松成警惕新一輪樓價上漲。



●人民幣中間價跌13點子，至6.7110。



●港元隔夜及1星期拆息跌穿2厘水平，分別報1.5及1.99厘；1個月期拆息跌至2.03厘。



●人行逆回購1,600億元人民幣，今日無逆回購到期。減量續展2,000億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作。



●日本3月出口按年跌2.4%，預期跌2.6%，前值跌1.2%。其中，對中國出口按年下降9.4%。



●日本政府敦促亞洲開發銀行停止向中國提供新貸款，稱中國不再需要。



●鐵礦石巨頭淡水河谷重啟Brucutu部分營運，鐵礦石價格跌逾2%。



●美日貿易對話聲明︰兩國存「非常龐大的」貿赤問題。



●荷蘭國際集團(ING)向德國商業銀行及德國政府提議啟動收購後者的談判。



●傳三星Note 10設兩版本，高端版屏幕6.75吋。https://bit.ly/2UGJvy7



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