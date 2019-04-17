【瑞通推介】內銀股輪證資金流轉旺

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者消化企業季度業績，道指隔晚收報26,452點，升67點或0.3%。



港股周二(16日)先跌後升，重上三萬關，收報30,129點，升319點或1.1%。周三(17日)開市早段略回至30,100點樓下整固，中國於10時公布第一季國內生產總值(GDP)按年增長6.4%，高於預期；恒指其後轉為靠穩，於30,150點之上徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出近6,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,700萬元，反映投資者傾向看淡後市將回吐。



中國人民銀行公開市場重啟逆回購操作，加上新增貸款數字較市場預期理想，內銀股帶動A股揚升。市場正觀望內地周三早段公布的今年第1季GDP表現。建設銀行是周二表現最佳藍籌，升幅近4%，收復多條平均線，周三早段繼續靠穩，曾升穿7.2元，創逾8個月高位。該股將於4月29日公布首季業績。周二有超過2,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦錄逾100萬元淨流入。



工商銀行周二亦升3%，重上6元收市，一舉收復10天、20天和50天線。周三早段微升，守6元關。該股同樣將於本月尾公布首季業績。周二有逾1,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦錄6萬元淨流入。



中國人壽今年首季累計原保險保費收入約2,724億元人民幣，按年升11.9%。股份周二上漲3%，以接近全日高位21.85元收市，連升3日。周三早段嘗試企穩22元水平。該股將於下周四(25日)公布首季業績。周二有190萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦錄逾20萬元淨流出。



舜宇光學被券商唱淡，周二再遇沽壓兼穿「紅底」，收報98.5元，跌2.3%，連跌4個交易日，累計跌幅逾8%。周三早段股價好淡爭持，續受制於百元關。周二有近360萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄近40萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

建行貼價、中短期購證(28474)，行使價7.3元，2019年10月到期，實際槓桿9倍。輕微價外、中短期沽證(29363)，行使價6.58元，2019年10月到期，實際槓桿8倍。



工行貼價、中短期購證(16451)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿12.7倍。貼價、中短期沽證(24550)，行使價5.68元，2019年8月到期，實際槓桿9.6倍。



國壽輕微價外、中短期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿7.6倍。價內、中短期沽證(28820)，行使價21.88元，2019年10月到期，實際槓桿4.7倍。



舜宇光學輕微價外、中短期購證(27605)，行使價108.8元，2019年9月到期，實際槓桿4.3倍。



鐵塔輕微價外、中年期購證(17375)，行使價2.41元，2019年10月到期，實際槓桿4.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69649)，收回價29,510點，槓桿比率46.2倍。熊證(65509)，收回價30,590點，槓桿比率36.2倍。



建行牛證(68155)，收回價6.58元，槓桿比率12.2倍。



工行牛證(68047)，收回價5.72元，槓桿比率16.1倍。熊證(59795)，收回價6.33元，槓桿比率10倍。



國壽牛證(64766)，收回價19.89元，槓桿比率8.7倍。熊證(66027)，收回價23.8元，槓桿比率8.6倍。



舜宇光學牛證(67465)，收回價88.1元，槓桿比率5.9倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率14倍。熊證(67046)，收回價409.9元，槓桿比率22.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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