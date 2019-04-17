樓價UPDATES：天后樓揸13年轉手賺逾千萬

樓市升勢未止，不少沽貨套現的業主賺到笑。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●天后傲龍軒高層A室，實用面積約876方呎，三房一套連工人房間隔，連一個車位以2,088萬港元易手，實用呎價約23,836元。原業主持有13年轉手，帳面勁賺約1,228萬元。



●西半山嘉怡閣低層B室，實用面積341方呎，獲投資客垂青，以700萬港元購入收租，實用呎價20,528元。原業主於2012年購入上述物業，是次轉售帳面獲利約231.2萬元。



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九龍區

●旺角寶安大樓低層E室，實用面積約615方呎，兩房間隔，開價650萬元，近日成功獲買家「零議價」承接，實用呎價約10,569元。原業主持貨55年轉手，帳面獲利約645.7萬元，賺幅高達150倍。



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新界區

●青衣翠怡花園5座高層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，叫價606萬元，減價6萬元以600萬元易手，實用呎價約16,304元。原業主持貨滿3年，SSD鬆綁即轉手，帳面獲利180萬元。



●粉嶺牽晴間四月暫錄約9宗買家，最新錄成交為1座中層H室，實用面積392平方呎，兩房間隔，議價後以569萬元獲承接，實用呎價14,515元。單位21年升值約2.1倍。



●馬鞍山迎海2期迎海．星灣19座中層G室易手，實用面積564方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以950萬元易手，實用呎價16,844元。原業主持貨5年沽出，帳面獲利約250萬元。



●新元朗中心1座中層C室，實用面積約466方呎，開價約660萬元﹐放售僅兩周以643萬元售出，實用呎價約13,798元。單位17年升值逾4.4倍。



●元朗世宙5座中層G室，實用面積約428方呎，上月開價700萬元，以699.3萬元成交，實用呎價約16,339元。原業主於2015年購入上址，現轉售帳面獲利約175.4萬元。



●元朗譽88第2座高層E室，實用面積約651方呎，三房連主人套房間隔，開價約900萬元，放售僅1星期獲區內用家以875萬元承接，實用呎價約13,441元。單位6年間升值約32%。



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