【大行報告】大和料新iPhone主打相機　舜宇可吼

大和資本市場預計，蘋果公司今年9月將發布3款新iPhone，提升相機規格將是其主要賣點。在大中華的智能手機供應商中，舜宇光學(02382)及台企大立光仍是首選，儘管舜宇不是蘋果概念股，近期股價回調或為入市良機。該行同時看好鴻海，認為公司估值吸引。



大和預計今年將有3款新iPhone登場，包括iPhone XI R、iPhone XI和iPhone XI Max。其中兩款屬AMOLED屏幕，將採用三鏡頭，而相對低價的機型則用雙鏡頭。其他主要更新包括更大的電池容量，以及支持快速充電、反向無線充電，以及更快的CPU等。



該行預計，新iPhone定價將與現有機型保持一致，不過，海外市場定價有機會調整，以增加吸引力。



而量產料於8月中啟動，下半年出貨量可望達7,250萬部，按年增長3%，按月升46%，優於去年同期的按月增23%。全年出貨量估計為1.88億部，按年跌10%，但仍好於市場估計的1.7億至1.8億部。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm