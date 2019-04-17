【高盛推介】看好內銀股　可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：大市周三(17日)早段反覆上落，然而四大內銀股則上升。當有券商指中美兩國貿易談判取得進展及內地放鬆政策，對內銀股的估值水平有正面影響。



觀察個股認股證資金流向，可見周二(16日)資金追捧內銀股認購證，當中流入建設銀行及工商銀行認購證分有約1,480萬及590萬港元資金流入，而牛證亦分別錄得約710萬及570萬元資金流入。而農業銀行及中國銀行認購證則錄得約160萬及550萬元資金流入。此外，近日北水亦關注內銀股，當中中行及工行於周二分別錄得約2.97億及2.09億元經港股通(滬)資金淨買入其股份。



投資者如看好建行，牛證方面可留意牛證(57287)，收回價6.75元，行使價6.65元，換股比率10，槓桿比率16.7倍，市場上首三高槓桿牛證。



投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約2%，年期約3個月的建行購證(12392)，行使價7.31元，2019年7月26日到期，實際槓桿14.5倍，貼價、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約7%，年期約3個月的建行購證(27825)，行使價7.66元，2019年7月24日到期，實際槓桿15.3倍，行使價7.1至7.8元間、兩個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



投資者如看好工行，牛證方面可留意牛證(57294)，收回價5.75元，行使價5.65元，換股比率10，槓桿比率15.3倍，市場上槓桿最高牛證。投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約4%，年期約4個月的購證(11151)，行使價6.29元，2019年8月19日到期，實際槓桿13.5倍，貼價兼低街貨。



投資者如看好農行，可留意價外幅度約9%，年期約3個月的購證(25576)，行使價4.01元，2019年7月26日到期，實際槓桿16.6倍，行使價3.7至4.2元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



投資者如看好中行，可留意價外幅度約2%，年期約5個月的購證(29104)，行使價3.89元，2019年9月23日到期，實際槓桿11.3倍，活躍條款產品中，槓桿最高。



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