【即市分析】新車款亮相　比亞迪踩油繼續上？

東方產經專欄作者股博士：比亞迪股份(01211)預告推新能源概念車，刺激股價今早(17日)逆市飆高，即市曾升6.6%高見56元，現仍升4.4%報554.85元，半日成交額已達6億元。其他汽車股亦受捧，長城汽車(02333)、東風集團(00489)及北京汽車(01958)分別升1至2%不等；華晨中國(01114)彈高4.1%。



比亞迪於上海車展中發布三款新車，其中概念跑車ESeed GT備受關注，其管理層表示今年是中國汽車產業動能轉換關鍵一年，相信中國將進入全面電動化的時代，集團已制定一系列戰略，並做好充足準備。



事實上，雖然國策對新能源車的支持力大不如前，早前更明確今年相關補貼大幅降低。不過，內地長期面對污染問題困擾，支持新能源發展為大勢所趨，另外，內地汽車行業代表亦料今年汽車產銷將呈前低後高態勢，有望逐步企穩。隨着行業負面消息逐步淡化，加上新車款亮相，比亞迪有望重獲市場目光。



該股上月底由46元邊呈小雙底回升，今早更成功升穿上次高位阻力54.75元，短線若能企穩其上，則可確認反彈勢頭持續，下一阻力在60元關，20日、100日及250日線均處於50元水平，為後市主要支持所在。

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