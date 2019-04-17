【高盛推介】騰訊中移輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(16日)反彈重上390港元之上，收市升1.4%。周三(17日)早段開市持平後上升，暫時跑贏大市。然而周二靠穩升約0.4%的中國移動，周三早段則低開約0.5%後跌幅擴大。



觀察個股輪證資金流向，可見周二資金集中部署騰訊好倉，分名別錄得約2,760萬及650萬元資金流入認購證及牛證。而熊證周二亦錄得約220萬元資金流入，但認沽證則錄得資金流出，有約170萬元。中移方面，則見資金繼續部署認購證，過去8個交易日皆錄得資金流入，合共約2,660萬元。而牛證於周二亦獲資金轉向，錄得約190萬元資金流入。



投資者如看好騰訊，認購證方面可留意價外幅度約8%，年期約5個月的購證(12135)，行使價426.28元，2019年9月23日到期，實際槓桿8倍，活躍條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，現時市場上最貼價的產品收回價為388.78元，投資者可留意當中的騰訊牛證(65201)，收回價388.78元，行使價386.78元，換股比率100，槓桿比率31.7倍，市場上最貼價兼槓桿最高牛證。



相反，投資者如看淡騰訊，認沽證方面可考慮部署貼價證，當中可留意價外幅度約7%，年期約6個月的沽證(17407)，行使價370元，2019年10月16日到期，實際槓桿6.4倍，市場上貼價條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊證(59123)，收回價409.88元，行使價411.88元，換股比率100，槓桿比率23.1倍，相近收回價熊中槓桿最高。



投資者如看好中移，認購證方面可留意價外幅度約9%，年期約3個月的購證(15989)，行使價82.93元，2019年7月4日到期，實際槓桿19.4倍，貼價兼高槓桿。



投資者如計劃部署牛證，可留意周三新上市的低街貨中移牛證(65212)，收回價72.88元，行使價71.88元，換股比率100，槓桿比率20倍，新上市低街貨牛證。



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