趙國雄：標售納米樓條款欠清晰　難以知道「實質賣價」

對於地產建設商會早前對新盤銷售定下新指引，長實地產(01113)執行董事趙國雄稱，集團百分百支持並會跟隨，同時希望行家跟足相關指示，協助市民選擇合適物業。他又認為，早前業界出現濫用招標的情況，希望未來會改善。



他指出，現時部分納米樓亦採用招標形式推出，坦言各類條款、回贈及優惠「都唔係好清楚」，認為難以知道「實質賣價」。他重申，增加市場透明度較好，而市民置業時亦要睇清楚實際情況。他又表示，該類物業樓價正在尋底，惟現時難以預測跌幅。



新盤方面，他表示，旗下長沙灣愛海頌正待批預售文件，而西半山波老道第一期正在準備示範單位，項目已取得入伙紙。



對於香港整體樓價走勢，他認為近月樓市轉旺，本港經濟基調良好，不過中美貿易戰暫未有消息，估計全年樓價會有一成波幅。



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