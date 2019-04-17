新盤部署：筲箕灣香島11個特色戶擬招標出售

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，筲箕灣香島陸續收樓，現時全盤僅餘下11個特色戶，將以招標形式推出，惟未落實招標日期，售價將參考港島大單位，亦會參照該盤成交價，而過往呎價最高約4.5萬港元。



他指出，項目已累售459伙，套現約85.8億元，平均呎價21,665元。而今日亮相的示範單位，將於第二至第三季開放予客戶參觀。



樓盤亦開放住客會所SKYDEN，佔地逾3.6萬方呎，設施包括宴會廳、多用途董事室、健身室及室內游泳池等。



他又指，在股市上升及不加息等利好因素影響下，樓市前景較2、3月明朗，料全年樓價平穩上升。



中原何偉強透露，該盤至今錄約10宗租賃成交，呎租介乎45至53元，租金回報超過2.7厘。



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