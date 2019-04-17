富衛集團承租尖沙咀1881古蹟酒店　5月初開幕

長實地產投資董事黃思行表示，尖沙咀1881商場內的古蹟酒店已由富衛集團承租，正式命名為1881公館，將於5月初開幕。



另外，為迎接開幕十周年，1881商場將於6月1日至9月1日期間推出優惠，累積消費額最高的10位顧客，將有機會獲得特別版名牌手錶等獎賞，合共總值逾50萬港元。預計期內人流及生意額可錄雙位數增長。



她續稱，商場即將有新鐘錶品牌落戶，另外早前有珠寶品牌於商場內開設快閃店半年後，現時已轉為旗艦店。



至於集團荃灣海之戀商場OP Mall，她透露，預租情況理想，其中一間日本連鎖百貨店已承租一個約5萬方呎的單層舖位，佔整個商場逾一成樓面。



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