樓價UPDATES：海怡半島套三房海景戶1055萬沽

二手樓市氣氛上升，投資客出動搶盤，近零議價下，以1,055萬元購入鴨脷洲海怡半島套三房海景單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島1座低層B室，向北望海景，套三房間隔，實用面積約629方呎，放盤半年後獲外區客接洽，業主不設議價空間，仍獲投資者以約1,055萬元購入，實用呎價約16,773元。



●香港仔港暉中心低層D室一房單位，實用面積375方呎，望內園景，獲租客以20,000元承租，實用呎租約53.3元。



●西半山美蘭閣中層C室，兩房間隔，望樓景，以752萬元易手，實用面積341方呎，折合呎價22,053元。



●鰂魚涌逸意居錄得四月首宗成交，單位為1座中層C室，實用面積886方呎，套三房間隔，以2,020萬元易手，實用呎價22,799元。



●柴灣杏花邨32座低層2室，兩房兩廳間隔，原以880萬元放售，經兩個月後，減價32萬至848萬元成交，減幅約4%，實用面積499方呎計，折合呎價約16,994元。



●小西灣藍灣半島3座高層D室，實用面積598方呎，套三房間隔，望山海雙景，獲區內客以24,800元租入，實用呎租約41.5元。



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九龍區



●大角咀奧柏•御峯1座中層G室，屬開放式設計，實用面積約274方呎，以580萬元放盤近兩星期，議價後減價23萬元，獲區內投資者睇樓兩次，以約557萬元購入，實用呎價約20,328元，建築呎價約16,287元。



●奧運站凱帆軒3座中層D室兩房單位，早於去年10月以880萬元放盤，業主叫價企硬，直至近日終微減3萬，以877萬元沽出，實用面積502方呎計，折合呎價約17,470元。



●長沙灣泓景臺本月暫錄3宗成交，包括1座高層D室，實用面積492方呎，採兩房設計，享山景，剛以878.8萬元成交，實用呎價17,862元。



●長沙灣西九四小龍本月暫錄14宗成交，與上月同期32宗相比，交投量回落逾5成，當中宇晴軒暫錄2宗，包括6座高層B室，實用面積554方呎，三房間隔，以1,117萬元成交，實用呎價20,162元。



●將軍澳領峯6座右翼高層C室，實用面積733方呎，套三房間隔，另設儲物房，剛以908萬元成交，實用呎價12,387元。



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新界區



●上水名都3座中層F室，兩房間隔，以490萬元獲上車客承接，實用面積391方呎，折合呎價約12,532元。



●沙田翠華花園B座低層8室，實用面積215方呎，一房間隔，議價後以390.5萬元易手，實用呎價18,163元。



●大圍盛世2座右翼中層A室，實用面積688方呎，三房連套房間隔，以1,200萬元沽出，實用呎價17,442元。



●元朗映御2座低層N室，開放式設計，實用面積299方呎，叫價470萬元，議價後以440萬元沽出，平均實用呎價14,716元，原業主於2016年3月以301.76萬元一手購入，3年限售期結束，趁旺市沽貨止賺，帳面獲利138.24萬元，升值46%。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居3座低層B室，實用面積630方呎，套三房間隔，新近以611.8萬元成交，實用呎價9,711元。

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