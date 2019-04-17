【即市分析】「心安概念股」有冇得炒？

東方產經專欄作者帥哥：許志安同黃心穎被爆偷食，夜到無朋友的暗黑車廂中，兩個人個樣都睇得一清二楚，再次令人驚訝現時車載鏡頭科技發展真係日新月異，「心安概念」頓帶出車載鏡頭股的投資價值！



關於車載鏡頭股，涉及鏡頭組、CMOS、UV膠、圖像處理器、晶圓及線路集成系統等。在鏡片及鏡頭組的供應商中，為港股股民熟識的有舜宇光學(02382)，CMOS則有比亞迪電子(00285)，至於晶圓則有有中芯(00981)，另外小米(01810)亦有出產車載鏡頭。



再看上述幾隻個股即市股價表現，舜宇即市跌1%，比亞迪電子升1%，中芯升2%，小米則1持平，睇落仍是按自身近期趨勢運行。「心安概念」都係茶餘飯後笑料一樁，始終港股投資者都好理性同成熟，同內地股民可以將有生產天麻的中藥股當成「大麻概念」股炒，係兩回事！

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

