海航：CWT此次違約不會產生任何廣泛影響

海航集團就旗下香港上市公司CWT International(00521)陷債務危機發表聲明，稱雖然這是CWT與其債權人之間的事，但集團會密切關注事態發展，並將繼續致力履行集團層面的財務義務，支持旗下各個投資組合公司正在進行的運營和重組舉措。



此外，集團對CWT Pte.正在進行的財務和業務運營保持信心，並預計此次違約不會對CWT或集團其它業務活動造成任何干擾或產生任何廣泛影響。在聚焦企業戰略發展重點、減少債務並強化資產負債表上，集團已取得實質性進展，集團也將在所有利益相關方支持下、也為了維護他們的利益，繼續履行這一職責。



CWT周二宣布，未能支付融資協議到期的利息及費用約6,300萬元，貸款人表示本金14億元的所有貸款連同利息立即到期應付，若CWT周三上午9時正前未能償還所欠金額，貸款人將執行抵押權安排接管CWT抵押的資產，抵押品佔公司資產「極大部分」。CWT到周二未能償還已到期及應付的應計利息及若干費用，融資協議出現違約。

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