好快爆煲？美財富泡沫史上最大　往績死梗

外國傳媒報道，美國城市研究院(Urban Institute)學者Eugene Steuerle警告，目前美國正處於二次世界大戰後最大的財富泡沫，衡量指標為家庭淨財富相對國內生產總值(GDP)創下新高。根據往績，對上兩次有如此高水平是1999年及2006年，即科網爆泡及金融海嘯前夕。



他指出，相信沒有人能否認泡沫終會爆破的風險，因對上兩次的歷史已展示了，當升市到盡頭，就是衰退、冧市、失業飆升、家庭生活被擾亂之時。



數據顯示，截至2018年第3季，美國家庭財富佔GDP比例高達5.3倍，為史上最大泡沫，高於2000年第1季科網爆泡前的4.5倍，以及2007年第1季次按爆煲前的4.9倍。過去兩次爆煲後，該比例都回到4倍左右。再者，在1998年前，美國是沒有任何一季的家庭財富佔GDP比率是高於4倍或以上。(本文附圖)



因此，他指出，或許大家可用「4倍」作為今次泡沫一旦爆破的支持位，即有大約25%下跌空間。不過，如果是回到去歷史平均水平，潛在跌幅就更大。更重要的是，若根據往績，距離爆煲之日不遠矣。

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