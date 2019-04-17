新盤部署：尚悦．嶺累售407伙　套現18.5億

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，元朗尚悦．嶺周二(4月16日)晚售出33伙，平均呎價16,771港元，其中2座23樓A室，成交價633.57萬元，創項目新高，而2座1樓D室，成交呎價19,230元，則創該盤新指標。



項目今年售出278伙，套現13.2億元；開售至今累售407伙，佔項目約8成，套現18.5億元，平均呎價16,071元，目前尚有約20伙未出價單。



他又指，項目一房戶近沽清，目前會主力推售兩房戶，而此戶型單位呎價偏低，故周內有5%內加價空間。



他亦介紹1座26樓A室，實用面積378方呎，兩房套設計，設開放式廚房，享十八鄉一帶開揚景致。而本月底前購入項目單位，可參加電動車抽獎。



他又預計，香港全年樓價有15%升幅，而中小型物業升幅有機會更高。



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