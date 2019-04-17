屯門NAPA再沽3座洋房　項目累計套現逾6億

會德豐地產助理總經理(業務拓展)楊偉銘表示，屯門NAPA今日(17日)再沽出3座洋房，包括C28洋房，實用面積2,040方呎，成交價逾3,614.8萬港元，呎價17,720元。另外兩間D28及D9洋房，分別以2,557萬及2,868萬元成交，呎價14,504及16,058元。



項目暫已累售17座洋房，平均呎價約17,086元，套現約6.2億元。連同分層單位，NAPA目前沽出388伙，總額約30.6億元。



該公司常務董事黃光耀表示，剛售出的洋房買家，包括中港商人，料為自住用途，毋須支付辣招稅。由於銷售反應理想，今日加推4座洋房招標，截標日期為下周二，相關文件稍後上載網頁。連同將軍澳MONTEREY及CAPRI，集團今年已賣出27間洋房，套逾14億元。



他續稱，將軍澳日出康城第7A期示範單位已接近準備好，預計下周開放，相信有機會在復活節後取得預售文件。並透露很大機會入標競投下周三截標的日出康城第11期物業發展。

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