【市後重點睇】人幣升上6.68　道期牛皮

中國數據理想，美國10年期國債孳息率續企2.6厘樓上，美匯指數回落至96.8，圓匯企111.9；離岸、在岸人民幣齊上揚至6.68水平。歐元兌美元報1.131；英鎊企1.305。港匯報7.8448。金價升至1,279美元，布油及紐油分別報72.07及64.5美元。道指期貨升17點。



●恒生指數全日跌5點，報30,124點。https://bit.ly/2XkbaBL

-專家預計下半年豬肉價格漲70%，萬洲國際飆半成，創逾1年高位。

-汽車股全線抽升，比亞迪飆收漲13.7%。

-鴻海郭台銘宣布角逐總統大選初選，富智康急飆28%。



●A股快報：滬深股指靠穩，豬肉股、養老股炒上。https://bit.ly/2UmDqld



●中國經濟：中國首季GDP按年增6.4%，消費及固投表現符預期。https://bit.ly/2ZgBCOl

-高盛指數據令市場驚喜。

-澳新銀行上調今年GDP預測至6.4%。



●亞洲股市：央行預警銀行風險，日股收升56點。https://bit.ly/2vb4ZUK



●歐洲股市三大指數個別發展，英國富時100指數跌0.3%，報7,447點；德國DAX指數升0.1%，報12,116點；法國CAC指數跌0.02%，報5,527點。



●【大師午間教路】復活節過後才有方向。https://bit.ly/2VOj45Z



●【即市分析】新車款亮相，比亞迪踩油繼續上？https://bit.ly/2UGFw4A



●【大行報告】大和料新iPhone主打相機，舜宇可吼。https://bit.ly/2ZgPWGB



●【股匯攻略】港交所友邦升勢難持續。https://bit.ly/2v99xuP



●高盛CEO所羅門1月曾指美國2020年經濟衰退的可能性為50%；不過，他認為現時的風險減低，全球央行的貨幣政策轉向寬鬆，預示着將持續擴張。



●銀保監擬建打擊非法金融活動局，深化行業改革。



●富衛集團承租尖沙咀1881古蹟酒店，5月初開幕。



●四維圖新與華為探討智能駕駛、車聯網等戰略合作。華為：公司不造車，會幫助車企造好車。



●新盤部署：筲箕灣香島11個特色戶擬招標出售。



●趙國雄：標售納米樓條款欠清晰，難以知道「實質賣價」。



●【多圖】NAPA開放洋房示範單位，有專屬樓梯到停車場。https://bit.ly/2DhZRCF

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