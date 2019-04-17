【市後重點睇】人幣升上6.68　道期牛皮

2019年04月17日 16:11
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (Getty Images圖片)

    中國數據理想，美國10年期國債孳息率續企2.6厘樓上，美匯指數回落至96.8，圓匯企111.9；離岸、在岸人民幣齊上揚至6.68水平。歐元兌美元報1.131；英鎊企1.305。港匯報7.8448。金價升至1,279美元，布油及紐油分別報72.07及64.5美元。道指期貨升17點。

    ●恒生指數全日跌5點，報30,124點。https://bit.ly/2XkbaBL
    -專家預計下半年豬肉價格漲70%，萬洲國際飆半成，創逾1年高位。
    -汽車股全線抽升，比亞迪飆收漲13.7%。
    -鴻海郭台銘宣布角逐總統大選初選，富智康急飆28%。

    ●A股快報：滬深股指靠穩，豬肉股、養老股炒上。https://bit.ly/2UmDqld

    ●中國經濟：中國首季GDP按年增6.4%，消費及固投表現符預期。https://bit.ly/2ZgBCOl
    -高盛指數據令市場驚喜。
    -澳新銀行上調今年GDP預測至6.4%。

    ●亞洲股市：央行預警銀行風險，日股收升56點。https://bit.ly/2vb4ZUK

    ●歐洲股市三大指數個別發展，英國富時100指數跌0.3%，報7,447點；德國DAX指數升0.1%，報12,116點；法國CAC指數跌0.02%，報5,527點。

    ●【大師午間教路】復活節過後才有方向。https://bit.ly/2VOj45Z

    ●【即市分析】新車款亮相，比亞迪踩油繼續上？https://bit.ly/2UGFw4A

    ●【大行報告】大和料新iPhone主打相機，舜宇可吼。https://bit.ly/2ZgPWGB

    ●【股匯攻略】港交所友邦升勢難持續。https://bit.ly/2v99xuP

    ●高盛CEO所羅門1月曾指美國2020年經濟衰退的可能性為50%；不過，他認為現時的風險減低，全球央行的貨幣政策轉向寬鬆，預示着將持續擴張。

    ●銀保監擬建打擊非法金融活動局，深化行業改革。

    ●富衛集團承租尖沙咀1881古蹟酒店，5月初開幕。

    ●四維圖新與華為探討智能駕駛、車聯網等戰略合作。華為：公司不造車，會幫助車企造好車。

    ●新盤部署：筲箕灣香島11個特色戶擬招標出售。

    ●趙國雄：標售納米樓條款欠清晰，難以知道「實質賣價」。

    ●【多圖】NAPA開放洋房示範單位，有專屬樓梯到停車場。https://bit.ly/2DhZRCF
    －－－－－－
    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世
    http://money18.on.cc/wealth