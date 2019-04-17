【fb直播】拆解中港股市彈唔起之謎！

內地首季GDP按年升6.4%，工業及消費數據亦勝預期，不過中港股市彈唔起！恒指周三(17日)力守3萬點高位反覆，到底等緊乜？突破要等假期後？



傳發改委有新能源汽車刺激政策出台，比亞迪(01211)又推新能源概念跑車ESeed GT，連同吉利(00175)午後急升逾一成，咁快炒起，分分鐘高處不勝寒？



內地各省市陸續調整天然氣價格，最新有浙江，將非居民用氣門站每立方米價格大降近1成，燃氣股顯著受壓，中國燃氣(00384)成為表現最差國指成分股，板塊震盪幾時完？



內地農業農村部指，生豬出欄量進一步下降加上節日需求旺季，預計下半年豬價可能大升逾7成，個別豬肉股再受追捧，追入好唔好？



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