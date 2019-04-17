李寧首季同店銷售按年最多增長20%

李寧(02331)公布，以吊牌價計算，特許經銷商於3月舉辦的2019年第4季度訂貨會，李寧品牌產品訂單(不包括李寧YOUNG)按年錄得增長10至20%。



以去年同季度開始已投入營運的李寧銷售點計算，截至今年3月31日止第1季，整個平台同店銷售按年錄得增長10至20%。就渠道而言，零售(直接經營)渠道錄得高單位數增長，批發(特許經銷商)渠道錄得增長10至20%，電子商務虛擬店舖業務按年增長30至40%。



首季李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台的零售流水按年錄得20至30%增長。就渠道而言，線下渠道(包括零售及批發)錄得10至20%增長，其中零售渠道錄得10至20%增長及批發渠道錄得20至30%增長；電子商務虛擬店舖業務錄得40至50%增長。



截至2019年3月31日，於中國李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計6,310個，本年迄今淨減少34個。在淨減少的34個銷售點中，零售業務淨減少105個，批發業務淨增加71個。另外，於中國李寧YOUNG銷售點數量共計815個，本年迄今淨增加22個。

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