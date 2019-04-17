中廣核新能源3月售電量增14%

中廣核新能源(01811)公布，3月完成售電量1,178.2吉瓦時，按年增加14.3%。其中，中國風電項目增加3.3%，中國太陽能項目增加100.3%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目增加53.9%，中國水電項目增加165.1%，韓國燃氣項目增加3.1%。



截至2019年3月31日止3個月，集團累計完成售電量3,035.4吉瓦時，按年增加0.5%。其中，中國風電項目減少0.1%，中國太陽能項目增加114.0%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目增加10.5%，中國水電項目增加64.9%，韓國燃氣項目減少8.9%。

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