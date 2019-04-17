【地產專題】零售差舖位「劈出血」　帳蝕四成不是夢！

零售市場氣氛低迷，舖位價值受拖累。據東網統計，今年首季至少錄得5宗「劈出血」舖位買賣個案，部分在多年前旺市期間購入，現時投資者都要損手離場，部分帳面蝕讓幅度更高逾四成。



今年第一季市場出現的部分舖位蝕走個案，不少為市區的二線街商舖，反映舖市走勢可能已經逆轉，並呈現回落跡象。當中深水埗鴨寮街雙號地下連入則閣，地舖面積逾1,100方呎，閣樓面積逾1,000方呎。物業於本年2月初以1,450萬元沽出，但原業主於2013年購入，其持貨五年多，單位帳面大幅跌價逾1,000萬元。



鄰近尖沙咀東部的漆咸道南一個單號舖位，於首季期間以逾1,400萬元易手，以舖位面積約1,000方呎計算，成交呎價約1.4萬元。資料顯示，上址2013年購入，最新易手價低近20%。



至於佐敦亦出現同類的個案。區內鄰近港鐵站的彌敦道雙號地下梯口舖，面積僅約150方呎，今年初以近760萬元沽出，呎價約5萬元。翻查資料，該舖2011年買入，現時售出價較當時亦回落逾10%。



而較近期的同類買賣個案，更伸延至港島及旺角區。港島區舖位價值向來硬淨，但罕現舖位以低於買入價沽出。灣仔聖佛蘭士街一個面積731方呎的單號地舖，於近月以近2,680萬元轉手，較該舖2012年購入價，回落逾10%。



此外，旺角廣華街一個面積約500方呎的單號地舖，近月以約6,300萬元沽出，呎價約12.6萬元，較2012年原業主買入價，帳面貶值逾7%。



舖市出現多宗蝕讓個案，美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，數年前零售市場進入高峰期，帶動個別舖位以高價成交，不過，隨着近年租金回落，加上中美貿易戰拖累大市，令部分投資者改變策略，寧願「蝕少少」沽貨套現。他相信，此舉是重整資金換貨，又或尋找其他投資工具。



黃氏又指，有關情況不會成為趨勢，因為大部分業主都有相當實力，舖位「唔憂賣、唔憂交吉」；長遠而言，香港始終屬旅遊區，中長線前景樂觀，核心區舖位依然可發揮「一舖養三代」的功能。

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