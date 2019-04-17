為雲遊戲鋪路？微軟推「無光碟機版Xbox」

微軟(Microsoft)推出了一款新的遊戲主機「Xbox One S All-Digital Edition」，它的特別之處在於其並未有配備光碟機，只能透過線上商店下載遊戲。這標誌着電子遊戲進一步擺脫了實體光碟，走向全面𢿙碼化，或為未來的「雲遊戲」鋪路。



據Xbox的官網資料，用戶可透過雲端伺服器儲存遊戲、存檔及將資料備份。有分析指出，微軟或正為發展「雲遊戲」而測水溫。因為在取消光碟機後，用戶須要依賴Xbox的線上遊戲商店下載遊戲，Xbox或會以此為基礎累積用戶，轉向雲遊戲。



所謂「雲遊戲」，即是把遊戲的運行放在雲端伺服器，然後輸出畫面至用戶端。換言之，用戶可以省卻了下載遊戲的步驟，亦不用受到裝置儲存量的限制。



事實上，另一遊戲主機製造商任天堂，去年已搶閘在旗下遊戲機Switch上推出雲遊戲版《生化危機7》、《刺客教條：奧德賽》等。惟作為主流遊戲機大廠的索尼(SONY)，卻似乎未有計劃追趕潮流。



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