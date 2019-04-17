【北水追蹤】沽建行騰訊敏實　買比亞迪萬洲太保

港股今日(周三)反覆靠穩，恒指收報30,124點，跌5點，主板成交1,042億元，長假前大市人氣算係唔錯！港股通成交額約142億元，按日增加2億元，佔主板成交額約13%，南下資金錄得淨流入約13億元人民幣。



中資金融股資金流呈兩極化，建設銀行(00939)之港股通錄得淨流出約7.03億元；惟中國平安(02318)、中國太保(02601)、新華保險(01336)及工商銀行(01398)分別錄得淨流入約6.03億元、2.13億元、9,477萬元及4,078萬元。



汽車股有資金流入，股價以大成交急升逾一成的比亞迪股份(01211)，其港股通錄得淨流入約1.34億元，而吉利汽車(00175)亦錄得淨流入約34萬元。此外，萬洲國際(00288)繼續吸金，其港股通錄得淨流入約2.87億元。



騰訊控股(00700)及敏實集團(00425)之港股通分別錄得淨流出約1.13億元及5,776萬元。

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