理財Campus：月月派息基金　點買至有「盈」？

誰不想月月有錢收？近年興起的月月派息基金，賣點正正是每月給予投資者現金收入。然而，世上沒有免費午餐，基金派息後價格亦有機會下跌，投資者隨時賺息蝕價，專家教你如何買得精明。



●產品解構：主打債券 供應料漸增

御峰理財旗下iFund資產管理及研究部副總監兼投資經理陳傑德表示，市場上的月月派息基金泛指每個月有息派的基金，意味投資者月月都有現金落袋。這類基金以債券基金為主，另有部分是股債混合基金和股票基金。近年看到基金公司不斷推出這類基金，相信是回應市場需求，由以往主流的累計類別或分派基金單位類別，另增一項是每月派息的類別。



●適合人群：啱保守派及退休人士

網上基金交易平台iFund首席市務官甄振濤表示，不同年齡層的投資者可能有不同的人生目標，例如要創業、結婚、生育、置業、退休等，而揀選每月派息基金，投資期宜較長，期望賺息賺價。再者，揀得月月派息基金，普遍不是最進取的投資者，因最進取的應該會直接投資股票或股票基金，博短期賺價。



他續指，現時不少臨近退休或想提早退休人士皆希望取得被動收入，月月派息基金便相當適合他們。試想想，假設投入100萬元，每月固定收取數千元利息，可以用作衣食住行等生活使費，亦可以用作旅行娛樂等休閒消費。



而相比買股票收息，短則一季，長則一年才有息收，月月派息基金可每個月有現金落袋，兼沒有券商或銀行收取的代收股息費用。當然，投資基金涉及管理費、認購費等費用，收費亦不低。



甄振濤補充，股票或基金派息時股東可選擇收取現金股息或運用利息再投資，現時派息基金可真金白銀落袋，適合沒有收入或希望有現金流的人士。



●表現分析：個別價格累升逾三成

按iFund截至上周四資料，包括不同貨幣計價的月月派息基金選擇超過80隻，而美元計價的有41隻。基金投資的資產包括環球債券、美國和亞洲的高收益債券、亞太區股票等。



以鄧普頓環球總收益基金A類(美元)為例，主要投資環球債券，按基金近12個月的派息計算，基金年息率有9.15%，而近三年價格累計上升逾16%。另一邊廂，專攻亞太區股票的摩根亞洲股息基金(美元)，雖然年息率僅4.51%，但三年價格累計上升逾三成，表現較佳。



上述表現已反映部分收費，以鄧普頓環球總收益基金A類(美元)為例，已包含全年經常性開支比率(包括管理費)1.42%。惟未反映認購費，一般「面價」為5%，認購基金時向分銷商(銀行、理財顧問公司或網上基金交易平台)支付，但分銷商會提供折扣，折扣後認購一般約1至3%，入場費亦視乎投資金額及分銷商有別，以iFund為例，一般基金入場費4,000元至1萬元，部分優惠基金的入場費更低。



●睇好資產：新興市債券息率可觀

陳傑德表示，現時他相對看好去年有較大幅度調整的新興市場債券。年初迄今，新興市場經濟展望相對去年穩定，投資者可考慮印度、印尼等高收益新興市場公司債券，一般票面息率有8至10厘。



安柏環球投資部總監梁偉民指，現時新興市場主權債，美元計價普遍有4至5厘息，息率較歐美等已發展國家主權債吸引，相關基金值得考慮。惟要注意，部分新興市場企業債價格偏高，萬一經濟轉差，要提防信貸風險。整體而言，債券較股票有較穩定的利息收入，價格亦較少大上大落。



●派錢機制：搣本「出糧」恐賺息蝕價

陳傑德解構，股票派息會除淨，股價相應調整。基金要月月派息，而且為了保持聲譽，要保持派息金額，可能要「搣本」才做到。搣本會令基金價格下跌，繼而令投資者或賺息蝕價。基金會在《產品資料概要》中寫明「分派可能從資本撥款」、「派息政策允許由資本中支取股息」等字句，亦即此基金可以搣本派息。



大家如何察覺基金有否搣本？簡單而言，如果一隻債券基金每單位派0.1元息，而在當日基金跌價遠多於0.1元，就很可能正在搣本。現時大部分基金都可以搣本，關鍵是投資者對基金持有的資產有否信心，只要資產價格最終回升，基金的資產淨值(價格)亦會跟隨上升，讓投資者財息兼收。



梁偉民補充，投資者要理解月月派息基金的派息機制，不要因息率高就買。因如果基金可以搣本，賺不到錢也照派高息，代價是基金價格下跌，投資者真正的回報終受影響。

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