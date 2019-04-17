特朗普正把美國經濟帶向「日式迷失」？

外國傳媒報道，曾任職多份最具影響力報刊的美國資深記者Michael Schuman發表評論文章，警告美國總統特朗普正把美國帶向「日本化」。



他指出，哈佛大學教授傅高義(Ezra Vogel)在40年前已著有一本非常有影響力的書藉，名為《日本第一》，當時他認為，如果美國希望與東亞強國競爭，就需要採用日本所謂的優越經濟體系。當然，幸好當時的華盛頓政府聰明，沒有跟隨他的言論，之後日本更陷入金融危機，經濟至今30年都萎靡不振，美國則繼續繁榮發展。



不過，他警告，特朗普似乎正陷入了傅高義的建議！若特朗普再不回頭是岸，美國經濟可能遭受日本同樣的命運。



【反移民】

舉例來說，日本是「鎖國」的民族，目前特朗普對移民的反感程度「媲美」日本！他完全忽視了美國人口老化危機，接受外來移民是能避免像日本面對老齡災難的關鍵原因，但特朗普偏向剝奪美國外來工人增長，情況形同日本阻礙經濟增長一樣。



【孤立主義】

特朗普的保護主義傾向也反映了日本歷史上的孤立態度。往績已表明，日本奉行孤立主義的後果是可怕的。他們多年來對某些部門實行保護主義，尤其對農業進行補貼，抑壓了生產率，並懲罰了日本家庭要以較高價格購買農產品。



此外，日本政府和商界領袖也長期堅持制訂出口戰略，未能適應不斷變化的世界經濟。當然，一些日本公司在高端製造業方面表現優異，但政府也讓太多殭屍企業苛延殘喘，沒有鼓勵打造新興企業的企業家。這讓日本企業很容易受到來自中國的競爭。



其實，特朗普對保護鋼鐵和洗衣機等優惠行業的偏好，同樣也對消費者和企業造成傷害。 他一直致力推動「昔日」行業，例如電子裝配和汽車廠，而不是未來的「明星」行業。



【影響央行】

更甚的是，特朗普最近對聯儲局的攻擊也與日本貨幣政策相似。他目前正試圖施壓當局減息來刺激經濟增長，並試圖要委任同聲同氣的人，讓當局「表忠」。



日本也做同樣事情，央行20年前已將貸款利率在設定在「零」，首相安倍晉三為了放水，在2013年委任志同道合的黑田東彥出任行長。



【日本醒悟 特朗普執迷不悟？】

諷刺的是，特朗普正走日本舊路之時，日本已意識到過往的錯！安倍目前更歡迎外國移民及工人，以及擴大經濟對外開放。



Schuman表示，希望特朗普是倣效日本最近的改革，而不是重覆過去的失誤。

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