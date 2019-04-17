【專家教路】投保延期年金　先要認清「理想與現實」差距

可扣稅的合資格延期年金(QDAP)已經面世，投保人每年最多可獲6萬元的扣稅優惠。但市場上各產品五花八門，保險業監管局教你學睇「三大重點」，揀選最適合自己的延期年金產品。



1.內部回報率(IRR)

延期年金可理解為年輕時預早計劃的長線投資保險產品，保監局副總監呂愈國指出，產品的內部回報率直接反映保險公司的投資回報能力，是比較各產品優劣的核心指標。



但要留意是，內部回報率同時分為「保證」及「非保證」兩大部分，保險公司不能隨意縮減保證部分的回報率，同時需要佔整體內部回報率的最少50至70%，以保障投保人的利益。相反，非保證的部分主要按投資市場影響，而保監局亦有規定要求保險公司維持一定水平的非保證回報率。



2.分紅實現率(fulfillment ratio)

「分紅實現率」能直接顯示年金的實際投資回報與預期投資回報的差距，簡單而言就是反映「理想與現實」的重要指標，若每年均可維持100%以上為最理想。



呂愈國指，市民投保延期年金時會收到保險公司的未來回報預測，惟不少公司對未來投資預測太樂觀，最後結果卻未能實現。



他建議，市民投保前可預先到保險公司的網頁，查詢不同年金產品於過去幾年的分紅實現率表現，若有公司的表現強差人意，保監局亦會按個別情況向相關保險公司了解，並協調改善未來的回報表現。



3.退保損失

若市民於年金期完結前提早取回保費可要求退保，惟年金是長期保險產品，提早退保或需要承受部分現金損失。呂愈國表示，一般市民投保後便會收到保險公司的利益說明文件，列明投保人於年金期內不同時段，提出退保可取回多少現金價值。



一般而言，首年要求退保的損失為最大，而愈遲退保則損失愈少。他提醒市民，投保前應清楚理解退保風險，若預計未來有流動資金的需要，年金未必是最合適的養老產品。





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