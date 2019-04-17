平遊歐洲無望？市場對賭歐經濟最壞時刻已過

外國傳媒報道，雖然歐洲經濟增長明顯放緩，但目前投資市場正對賭最壞時間已過。信號來自對歐元的樂觀程度創1年最高。



報道指出，用以衡量歐元人氣的歐元3個月風險逆轉指標，現已升至「0水平」，為2018年4月以來首次，意味着歐元好友佔了主導，之前一直是「負值」。重上「0」意味着最少到今年8月，投資者都偏向看好歐元，反映他們看好歐洲經濟不會變壞。



在上述指標擺脫「負值」前，中國公布了超預期的首季經濟增長，由於中國與歐洲貿易數額龐大，意味着全球貿易形勢轉趨樂觀，利好信號料會滲透到整個歐洲。



事實上，市場人士踏入4月後，一直逐步減持歐元淡倉，因利淡消息已盡出，無繼續沽空歐元的理由。這亦意味着市場並不擔心5月歐洲議會選舉或引發的民粹政局動盪。



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