聯交所股權變動資料顯示，東正金融(02718)於4月12日獲瑞信集團增持186萬股，最新持股數目8,652萬股。



東正金融(02718)於4月3日獲Global Precise Assets Ltd增持8,000萬股，最新持股數目8,000萬股。



中創環球控股(01678)於4月11日獲GR CAPITAL HOLDINGS LTD增持4,281萬股，最新持股數目1.44億股。



中國新經濟投資(00080)於4月16日獲Quasar Global Selection SPC Fund-Shenzhen Qianhai Glory Fund SP增持1,196萬股，最新持股數目約1.14億股。



中國醫療網絡(00383)於4月11日獲聯合集團(00373)增持17萬股，最新持股數目23.34億股。



中視金橋(00623)於4月16日獲Edgbaston Investment Partners LLP增持39萬股，最新持股數目2,990萬股。



冠亞商業(00104)於4月15日獲林金鳳增持73萬股，最新持股數目約4.47億股。



太平洋網絡(00543)於4月12日獲馬木蘭增持25萬股，最新持股數目約3.14億股。



海螺水泥(00914)於4月11日獲摩根大通增持374萬股，最新持股數目約1.07億股。



恒安國際(01044)於4月11日獲摩根大通增持177萬股，最新持股數目6,124萬股。



金馬能源(06885)於3月25日獲林育慧增持4萬股，最新持股數目125萬股。



綠色動力環保(01330)於4月17日獲Tenbagger Capital Management CO.,LTD增持49萬股，最新持股數目2,070萬股。



遠大中國(02789)於4月16日獲Neo Pioneer Ltd增持22萬股，最新持股數目約7.77億股。



中電光谷(00798)於4月15日及16日獲黃立平合共增持190萬股，最新持股數目約18.06億股。



大中華集團(00141)於4月16日獲江天增減43萬股，最新持股數目約1.92億股。



朗詩綠色集團(00106)於4月15日獲田明增持55萬股，最新持股數目約31.33億股。



百信國際(00574)於4月16日獲陳燕飛增持45萬股，最新持股數目約7.55億股。



開達集團(00180)於4月12日獲丁午壽增持66萬股，最新持股數目約5.49億股。



齊合環保(00976)於4月14日獲陸海林增持30萬股，最新持股數目30萬股。



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上海醫藥(02607)於4月12日被摩根大通減持218萬股，最新持股數目5,468萬股。



中信証券(06030)於4月16日被GIC Private Ltd減持280萬股，最新持股數目約1.57億股。



中創環球控股(01678)於4月15日被CENTRAL PROFIT GROUP LTD減持12萬股，最新持股數目11.21億股。



國泰君安(02611)於4月11日被摩根大通減持1,929萬股，最新持股數目4,613萬股。



天保能源(01671)於4月11日被Tsinlien Group Company Ltd減持459萬股，最新持股數目238萬股。



特步國際(01368)於4月11日及12日被摩根大通合共減持837萬股，最新持股數目約1.49億股。



瑞聲科技(02018)於4月15日被The Capital Group減持473萬股，最新持股數目6,805萬股。



華訊股份(00833)於3月7日被Lijiang Investment Holdings Ltd減持2萬股，最新持股數目9,459萬股。



金斯瑞生物科技(01548)於4月11日、12日及15日被Genscript Corporation合共減持600萬股，最新持股數目約8.8億股。



星星地產(01560)於4月17日被龐錦強減持17萬股，最新持股數目約2.13億股。



網龍(00777)於4月15日被廖世強減持19萬股，最新持股數目71萬股。



藥明生物(02269)於4月12日被李革減持40萬股，最新持股數目約6.71億股。

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