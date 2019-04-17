【當平Yen遇上櫻花】3月遊日旅客創新高　但人均消費...

日圓匯價近期挫至去年12月以來最低，加上時值賞櫻季節，帶挈了當地旅遊業爆旺！外國傳媒報道，日本政府觀光局周三(4月17日)發表數據顯示，3月訪日外國遊客達276萬人，按年增加5.8%，為有史以來3月最高人數紀錄。不過，或許受經濟放緩影響，遊客人均消費減少。



個別來看，中國遊客按年大增16.2%，總數達63萬人，為最多遊客赴日的國家；來自美國的亦有17萬人，按年大增17%，創下單月最高紀錄。印度、加拿大、英國、德國，也都紛紛創單月最高紀錄；這應與日本賞櫻花的高峰期有關。



另外，由日本觀光廳同日發表的2019年首季數據顯示，訪日外國人為日本帶來1.18萬億日圓的消費，按年增加2.6%。其中，又以中國客最多，消費佔整體36%，達4,021億日圓，其次為台灣的1,501億日圓，以及南韓的1,479億日圓。



不過，人均消費下降，平均每位外國遊客在日本的消費金額按年減5.9%，僅14萬日圓(約9,808港元)。當中，每名中國遊客的平均消費按年減12.3%，至20萬日圓(約1.4萬港元)。

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