Apple又遇集體訴訟

蘋果公司(Apple Inc.)與高通達成和解讓人意外，惟麻煩事接踵而来。外媒報道，一項新的集體訴訟，指控蘋果公司高管在iPhone的銷售上有重大虛假陳述，最終導致公司對1月份的營收指導進行修正。



羅斯維爾市僱員退休系統代表所有Apple股東在美國加州北部的地區法院興訴，要求公司就違反聯邦證券法予以賠償。參考過往例子，賠償額將以數億美元計。



原告指出，公司首席執行官庫克(Tim Cook)及首席財務官梅斯特里(Luca Maestri)在回顧上個財年第四季財報時，強調重要假日季度的破紀錄的營收指導，並給出的指導區間為890億到930億美元。但事實上，公司發布2019年第一季度發布的財報顯示，最終的營收為843億美元，其中iPhone銷售的大幅下滑，是造成營收低於指導區間的主要原因。



目前尚不清楚法庭會否受理，因為蘋果報告中就前瞻性陳述提到了免責聲明。

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