內地再強調不搞「大水漫灌」 要協助小企融資
2019年04月17日 19:36
東網電視更多新聞短片
內地傳媒報道，國務院常務會議強調，堅持不搞「大水漫灌」，要實施好穩健貨幣政策，並確定進一步降低小微企業融資成本措施，要抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架，針對融資難、融資貴，要將釋放的增量資金用於民營和小微企業貸款。
國務院指出，5家國有大型商業銀行要確保今年對小微企業貸款餘額增長30%以上，要求擴大再貸款、再貼現等工具規模。
與此同時，各地要盡早實現單戶擔保金額500萬元人民幣(下同)以下小微企業，擔保費率不超過1%；500萬元以上不超過1.5%。國家融資擔保基金年度支持小微企業2,000億元擔保貸款，戶數10萬戶以上。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
http://money18.on.cc/newflat/
二手置啱Feel
http://money18.on.cc/usedflat/