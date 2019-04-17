內地再強調不搞「大水漫灌」　要協助小企融資

內地傳媒報道，國務院常務會議強調，堅持不搞「大水漫灌」，要實施好穩健貨幣政策，並確定進一步降低小微企業融資成本措施，要抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架，針對融資難、融資貴，要將釋放的增量資金用於民營和小微企業貸款。



國務院指出，5家國有大型商業銀行要確保今年對小微企業貸款餘額增長30%以上，要求擴大再貸款、再貼現等工具規模。



與此同時，各地要盡早實現單戶擔保金額500萬元人民幣(下同)以下小微企業，擔保費率不超過1%；500萬元以上不超過1.5%。國家融資擔保基金年度支持小微企業2,000億元擔保貸款，戶數10萬戶以上。

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