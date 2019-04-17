信不信由你！比特幣下次牛市或飆至6.8萬美元

虛擬貨幣「一哥」比特幣自2017年12月創下每枚2萬美元歷史新高後，就進入暴跌浪潮，一直一沉不起，目前徘徊5,200美元水平。



外國傳媒報道，全球最大虛擬貨幣交易平台DataDash創辦人Nicholas Merten目前力排眾議表示，對比特幣之前繁榮和蕭條周期的歷史分析證明，新一輪比特幣牛市將使價格推升至每枚6.8萬美元。



他指出，比特幣每輪牛市帶來的回報大約是上次牛市的1/5。舉例來說，比特幣最初從2美元狂飆至約1,000美元，回報510倍。第二輪牛市則由200美元，飆至約1.9萬美元，回報約94倍。因此，按此推算，新三輪比特幣牛市(即下次牛市)將使比特幣飆23倍，至6.8萬美元左右。



信不信由你。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/