信不信由你！比特幣下次牛市或飆至6.8萬美元
2019年04月17日 20:06
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(Getty Images圖片)
虛擬貨幣「一哥」比特幣自2017年12月創下每枚2萬美元歷史新高後，就進入暴跌浪潮，一直一沉不起，目前徘徊5,200美元水平。
外國傳媒報道，全球最大虛擬貨幣交易平台DataDash創辦人Nicholas Merten目前力排眾議表示，對比特幣之前繁榮和蕭條周期的歷史分析證明，新一輪比特幣牛市將使價格推升至每枚6.8萬美元。
他指出，比特幣每輪牛市帶來的回報大約是上次牛市的1/5。舉例來說，比特幣最初從2美元狂飆至約1,000美元，回報510倍。第二輪牛市則由200美元，飆至約1.9萬美元，回報約94倍。因此，按此推算，新三輪比特幣牛市(即下次牛市)將使比特幣飆23倍，至6.8萬美元左右。
信不信由你。
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